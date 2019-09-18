Son Dakika Haberleri: Kolej Havası 2 haftada 4 binde kaldı ·
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Kolej Havası 2 haftada 4 binde kaldı ·

1 saat önce

Sadece 8 sinema salonunda vizyona girebilen belgesel, pazartesi günü itibarıyla 4 bin 25 seyirci toplayarak, 77 bin liralık bir hasılat bırakabildi.

Kolej Havası 2 haftada 4 binde kaldı ·, System.String[]

Sadece 8 sinema salonunda vizyona girebilen belgesel, pazartesi günü itibarıyla 4 bin 25 seyirci toplayarak, 77 bin liralık bir hasılat bırakabildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:45 
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