Kolej Havası 2 haftada 4 binde kaldı ·
1 saat önce
Sadece 8 sinema salonunda vizyona girebilen belgesel, pazartesi günü itibarıyla 4 bin 25 seyirci toplayarak, 77 bin liralık bir hasılat bırakabildi.
Sadece 8 sinema salonunda vizyona girebilen belgesel, pazartesi günü itibarıyla 4 bin 25 seyirci toplayarak, 77 bin liralık bir hasılat bırakabildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:45
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