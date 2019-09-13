Son Dakika Haberleri: 'Kolej Havası' filmi Sivas'ta taraftarla buluştu
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'Kolej Havası' filmi Sivas'ta taraftarla buluştu

1 saat önce

Beşiktaş'ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı dönemi anlatan 'Kolej Havası' filmi vizyona girdi.

'Kolej Havası' filmi Sivas'ta taraftarla buluştu, System.String[]

Beşiktaş'ın 1989-1992 yılları arasında üst üste üç şampiyonluk kazandığı dönemi anlatan 'Kolej Havası' filmi vizyona girdi.


Primemall Sivas AVM'de Sivas Beşiktaşlılar Derneği tarafından Kolej Havası filminin gala gösterimi yapıldı. Gösterime filmin yapımcısı Suzan Güverte, yönetmen Sertan Ünver, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin ve çok sayıda siyah-beyazlı taraftar katıldı.


Filmin sonunda Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Salih Şahin, filmin yapımcısına, yönetmenine ve Beşiktaş'ın unutulmaz takım kaptanı Rıza Çalımbay'a plaket takdim etti. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Salih Şahin, Beşiktaş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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