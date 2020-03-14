Kolej, koronavirüsü nedeniyle uzaktan eğitimin ilk dersini verdi - Son Dakika

Kolej, koronavirüsü nedeniyle uzaktan eğitimin ilk dersini verdi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL, (DHA)-Koronavirüsü salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla okullar 16 Mart'tan itibaren tatil edilirken, Mektebim Koleji bugün uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini duyurdu. Kolej, okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders verecek.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi sonrası okullar tatil edilirken, öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için de eğitim kurumları uzaktan eğitime başladı. Mektebim Koleji de bugün uzaktan öğrenim yöntemiyle ilk online dersini gerçekleştirdiğini duyurdu.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yapılan derslere Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler evlerinden bağlanarak, eş zamanlı olarak dersi aktaran öğretmenlerinin sanal sınıflarına katıldılar.Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök 'Eğitim ve öğretim kesintiye uğratılamayacak kadar önemli kavramlar. Bu nedenle, Bakanlığımızın aldığı karar sonrasındaki ilk 48 saat içinde ilk dersimizi gerçekleştirdik.' dedi.

Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla kesintiye uğramadan devam edeceğini dile getiren Özkök şunları söyledi: '1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz, okulların kapalı bulunduğu süre boyunca eğitimerine distance learning (uzaktan öğrenim) metoduyla online olarak devam edebilecekler. Yaşanan süreç, özellikle ulusal sınavlara hazırlık dönemindeki öğrencileri ve velilerini doğal olarak daha fazla tedirgin ediyor. LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrecilerimizin 350 bin sorudan oluşan dijital platformlarla, online dersler ve sınavlarla psikolojik danışmanlarımızın da desteğiyle motivasyon kaybına uğramadan hazırlık sürecine devam etmeleri sağlanacaktır'

ZAMANDAN VE MEKANDAN BAĞIMSIZ EĞİTİM

Mektebim Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdem Çıplak ise ' Akademik Kurul üyesi bölüm başkanlarımız ve öğretmenlerimizle beraber, öğrenci odaklı bir süreç kurguladık. Amacımız, öğrencilerimizin zaman ve mekandan bağımsız olarak öğretimlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak' Sistem etkileşimli biçimde senkron olarak ilerleyecek. Dijital ortamda ödevlendirmeler yapılacak ve verilen ödevlerin kontrolleri de sağlanacak. Sistem kurgusu yapılırken öğrencilerin yaş gruplarına bağlı olarak değişen dikkat süreleri göz önünde tutularak farklılaşan yaklaşımlar kullanıldı? dedi. Okulların kapalı olacağı iki haftada 15 binden fazla öğrenciye, 560 saat ders yapacak olan Mektebim Koleji'nin Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve alınan sıkı tedbirlerle salgının en kısa sürede ve en az hasarla atlatılacağına inandığını söyledi.