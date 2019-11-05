Son Dakika Haberleri: Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi
Son Dakika Güncel Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi

Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi

6 saat önce

Aydın My Koleji tarafından gerçekleştirilen 'Kültür etkinlikleri' kapsamında okulda gölge oyunu gösterimi yapıldı.

Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi, System.String[]

Aydın My Koleji tarafından gerçekleştirilen 'Kültür etkinlikleri' kapsamında okulda gölge oyunu gösterimi yapıldı. Kolej öğrencileri okullarında gerçekleştirilen gölge oyununu kardeş okul öğrencileri birlikte izledi.


Aydın My Kolej salonunda gerçekleştirilen Hacivat-Karagöz adlı gölge oyununu Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli geleneksel tiyatro sanatçısı Uğur Demirezen, icra etti. Oldukça renkli geçen etkinlikte öğrenciler geleneksel gösteri sanatı ile unutulmaz anlar yaşarken programı düzenleyen okul idaresine ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.


Osmanlı döneminde ortaya çıkan gölge oyunu Hacivat ve Karagöz'ün teknolojinin gelişimi ile yok olmaya yüz tuttuğunu belirten My Kolej kültürel etkinliklerden sorumlu Özcan Atar, "Önümli bir kültürümüz olan gölge oyunlarının yaşatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Türk sanatının bir kolu olan gölge oyunlarını sergileyen tiyatro sanatçısı ve UNESCO somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Uğur Demirezen'i okulumuza davet ettik. Amacımız bu kültüre çocuklarımızın ilgi duymasını sağlamak" diye konuştu. - AYDIN

Uğur Demirezen, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Bitcoin Safiye'nin eğlence mekanından görüntüleri ortaya çıktı
Kaldırımda yaşayan 81 yaşındaki kadın için kaymakam harekete geçti! Artık huzurevinde kalacak Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 17:57:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolej öğrencileri, kardeş öğrencileri ile birlikte gölge oyunu izledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]