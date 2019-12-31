Kolej öğrencilerinden köy okullarına anlamlı yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolej öğrencilerinden köy okullarına anlamlı yardım - Son Dakika

Kolej öğrencilerinden köy okullarına anlamlı yardım

6 saat önce

Adıyaman'da Doğa Koleji'ndeki öğretmen, öğrenci ve idareciler tarafından kente 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy okulu öğrencilerine, kışlık, spor ve kütüphane yardımı yapıldı.

Kolej öğrencilerinden köy okullarına anlamlı yardım, System.String[]

Adıyaman'da Doğa Koleji'ndeki öğretmen, öğrenci ve idareciler tarafından kente 100 kilometre uzaklıkta bulunan bir köy okulu öğrencilerine, kışlık, spor ve kütüphane yardımı yapıldı.


Adıyaman Doğa Koleji tarafından hazırlanan 'Bu kış beni sen giydir' projesi kapsamında Adıyaman'a 100 kilometre mesafede bulunan Kahta ilçesine bağlı Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlk ve Ortaokulu ile Ana okuluna yardım yapıldı. Doğa Koleji tarafından proje kapsamında mont, bot, kırtasiye malzemeleri, oyun setleri, spor malzemeleri ve kütüphane için kitap rafları yardımında bulunuldu.


Doğa Koleji Lise Müdürü Emre Yılmaz, Ortaokulu Müdürü Nesrin Ekinci, İlkokul Müdürü Esin Çal, kolej öğretmenleri ve öğrencilerinin de bulunduğu yardımlaşmada, okul öğrencilerinin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Köy okulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde karşılanan Doğa Koleji idaresi, öğrencilerle sohbetler ederek onlarla bir süre zaman geçirdi. Müzik eşliğinde sabah sporunun da yapıldığı okulda daha sonra Doğa Koleji idaresi tarafından öğrencilere ve okula yardım paketleri tek tek dağıtıldı. Yapılan çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirler ve öğrenci velilerinin yapmış olduğu bağışlar sayesinde yapılan yardımlar sonucunda 320 köy okulu öğrencisi mutlu oldu.


Bu tür etkinliklere oldukça önem verdiklerini vurgulayan Doğa Koleji Lise Müdürü Emre Yılmaz, "Bu kış beni sen giydir' projemizde öğrencilerimizin ve velilerimizin katkısıyla birçok yardım topladık. Etkinlikler düzenledik. Güzel bir proje oluşturduk. Bugün buradayız, çok mutluyuz" dedi.


Daha sonra konuşan Doğa Koleji Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci ise "Bu kış beni sen giydir' adı altında başlattığımız projemiz kapsamında okulumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler şenlik havasında geçti, çok güzeldi. Velilerimiz ve öğrencilerimiz bizlere destek oldu. Buraya geldiğimizde de aynı coşkuyla karşılandık. Buradaki coşku çok güzeldi. Buradaki minik kalpleri ısıttığımız için çok mutluyuz. Yardımların hazırlanmasında da bizlere destek olan velilerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Doğa Koleji İlkokul Müdürü Esin Çal ise konuşmasında, "Öncelikle çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz bizleri çok güzel karşıladı. Doğa Koleji her zaman sosyal sorumluluk projelerine önem veren okul olarak ön plana çıkmakta. Bizlerde Adıyaman Doğa Kolej olarak üzerimize düşen görevi yapmak için çok mutluyuz" diye konuştu.


Eskitaş Şehit Nihat Deniz İlk ve Ortaokulu Müdürü Alaattin Bahşi ise okullarına ve öğrencilerine yardım yapan Adıyaman Doğa Kolejine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Doğa Koleji, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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