KOLEJ ÖNÜNDE VELİLERDEN PROTESTO EYLEMİ
6 saat önce
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:51 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.
Görüntü dökümü:
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-Velilerin görüntüsü
-Velilerin konuşması
- İstanbul
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