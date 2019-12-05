Son Dakika Haberleri: Kolej önünde velilerden protesto eylemi
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Kolej önünde velilerden protesto eylemi

6 saat önce

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.

Kolej önünde velilerden protesto eylemi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
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