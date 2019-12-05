Kolej önünde velilerden protesto eylemi
6 saat önce
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:04 Kaynak: DHA
ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.
Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı