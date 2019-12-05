Kolej önünde velilerden protesto eylemi

ATAŞEHİR'de özel bir kolejin genel müdürlük binası önünde toplanan veliler, okulda görevli öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları için derslere girmediklerini belirterek, protesto eylemi yaptılar. Öğretmenler derse girmedikleri için çocuklarının da eğitim alamadığını söyleyen veliler, yetkililerin çözüm bulmasını istediler.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA MUTSUZ GİDİYOR ÖĞRETMENLER DE AYNI ŞEKİLDE MUTSUZ GELİYORLAR"

Bir öğrenci velisi, "Veliler olarak merkezin önüne geldik. Açıklama bekliyoruz. Biz henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün, yarın diye oyalanıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu işe el atmasını bekliyoruz. Eğitim aksıyor. Eğitimin aksamından çok sıkıntılıyız. Çocuklarımız okula mutsuz gidiyor. Öğretmenler de aynı şekilde mutsuz geliyorlar." derken bir başka veli ise, "Burada merkezin önünde toplandık. İki çocuk velisiyim. Yaklaşık 3 aydır öğretmenlerimiz maaş alamıyor. Birçok okulda öğretmenler iş bıraktılar. Çocuklarımızın eğitim hakları ellerinden alınıyor. Burada bir hukuksuzluk, adaletsizlik var. Bugün burada öğretmenlerimizin arkasında durmak için varız. Biz burada çocuklarımızın eğitim hakkı için buradayız. Tüm yetkililerden taşın altına ellerini sokmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

"ÖĞRETMENLERİMİZ BU SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA ÖĞRENCİLERİNİN BAŞINDA OLACAKLAR"

Okul adına açıklama yapan yetkili ise, "Çok kısa bir süre içinde bu durum sona erecek. Bu durum sona erer ermez okulumuz yeniden daha öncesinde olduğu gibi sizlere, öğrencilerimize vaat ettiği tüm şeyleri yerine getirmiş olacak. Öğretmen konusunda çok büyük bir eksiğimiz yok. Öğretmenlerimiz bu süreç tamamlandığında öğrencilerinin başında olacaklar. Şu an sürecin son aşamasındayız." şeklinde konuştu.

- İstanbul