Kolej Rüyası Filmi - Son Dakika

Lise macerasının konu edildiği “Kolej Rüyası” filminin oyuncu kadrosunda Halil Söyletmez, Barbaros Dikmen, Özüm Çakır, Kaan Yılmaz, Doğa Konakoğlu, Özkan Sağın gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Can Sarcan
Senaryo: Can Sarcan, Bilal Kalyoncu, Koray Yeltekin
Oyuncular: Kaan Yılmaz, Doğa Konakoğlu, Halil Söyletmez, Barbaros Dikmen, Özkan Sağın, Nursena Özcanlı, Caner Toprak, Özüm Çakır
Filmin Türü: 0
Orijinal Adı: Kolej Rüyası
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2021
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- Kaynak: InterSinema.com
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