Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek - Son Dakika
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Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek

6 saat önce

Mektebim Koleji, elektrik ihtiyacını karşılamak için bütün kampüslerinde rüzgar enerjisinden faydalanma kararı aldığını açıkladı.

Kolejin kampüslerinde rüzgardan elektrik üretilecek, System.String[]

Mektebim Koleji, elektrik ihtiyacını karşılamak için bütün kampüslerinde rüzgar enerjisinden faydalanma kararı aldığını açıkladı.

Mektebim Koleji, 'Geleceğimiz için tasarruf edelim' sloganıyla Sancak Enerji ile iş birliğine imza attı. Mektebim Koleji, 1 Şubat'tan itibaren Sancak Enerji'nin işleteceği rüzgar enerjisi santralleriyle kolejin bütün kampüslerinde elektrik ihtiyacının tamamının karşılanacağını duyurdu. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 'sürdürülebilirlik' çalışmaları için alınan kararla rüzgar enerjisine geçen özel okulun yıllık tüketiminin 12 milyon kilovatsaati aşacağı tahmini yapılırken, bu rakamın 8 bin 122 evin elektrik ihtiyacına eşdeğer olduğu belirtildi. Beş ayrı rüzgar enerji santralleriyle yıllık 668 milyon kilowatt saat üretim yapan enerji şirketinin, 245.7 MW kurulu gücü ile kolejin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji olan rüzgardan karşılayacağı ifade edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:00 Kaynak: DHA
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