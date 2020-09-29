Koleksiyoncuların buluşma noktası: Antika Pazarı - Son Dakika

Koleksiyoncuların buluşma noktası: Antika Pazarı

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda her ayın son Pazar günü kurulan Antika Pazarı, koleksiyoncular ve antika severlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Pazarda stant kuran antikacılar ise satıştan memnun olduklarını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Malatya'da ilk kez Battalgazi ilçesinde kurulan Antika Pazarı'na ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi'nin tarihi yerlerinden Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda kurulan pazarda birçok türde antika eşya, alıcılarıyla buluşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından antika severlerin buluşma noktası haline gelen pazarda semaverden gramofona, puldan halıya, otantik dikiş makinesinden kılıca, eski teleskoplardan antika saatlerine, ev eşyalarından ahşap ürünlere, dönem kıyafetlerine ve takılara kadar pek çok ürün yer alıyor.

Eskimalatya'daki kervansarayda kurulan Antika Pazarı'na gelen vatandaşlar Battalgazi'de böyle bir etkinliğin varlığından memnun olduklarını dile getirdi. Pazara devamlı gelen vatandaşlar, giderek artan bir ilginin olduğunu fark ettiklerini ifade ederken, ilk defa gelenler ise Battalgazi'de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ve ilk gördüklerinde pazara olan ilgi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Yoğun ilgi gören Pazar'da stant kuran antikacılar ise satıştan bir hayli memnun.

Başkan Güder'e teşekkür

Adıyaman'dan gelerek Antika Pazarı'nda stant açan Aydın Sütlü isimli antikacı, satışlardan memnuniyetini belirterek şunları söyledi:

"Başkanımızın böylesine güzel bir pazarda bizleri ve antika severleri buluşturması bizleri çok sevindirdi. Stant açan bir antikacı olarak burada bizlere yemek ve çay ikramında bulunuyorlar. Çok temiz ve düzenli bir pazar. Farklı illerden gelen arkadaşlarımızda var. Satışlar gayet güzel. Ben tezgahımda 2.el saat, tespih, yüzük gibi farklı eserleri satıyorum. Pazarın biraz daha tanınmasıyla Türkiye'nin birçok ilinden hatta dünya genelinden çok sayıda kişi gelecektir. Bu hizmet için başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi iletiyorum."

Kayseri'den gelerek stant kuran Hamdi Dönmez isimli antikacı ise "Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e çok teşekkür ediyorum. Malatya'ya ve Battalgazi'ye çok güzel bir hizmet sunmuş. Hoşumuza gitti ve çok beğendim. Battalgazi Belediyesi ilçeye çok güzel hizmet veriyor. Ben diğer illerdeki pazarlara da gidiyorum ama vatandaşlarımızın bu pazara ilgisi daha fazla. Satışlarımız çok güzel, Allah bereket versin" şeklinde konuştu.

Böyle kapsamlı pazarların Doğu Anadolu'da sadece Battalgazi ilçesinde kurulduğunun altını çizen antikacı İdris Özcan, "Kurulan Antika Pazarı'na ikinci kez katıldım. Çok güzel bir Pazar, Battalgazi Belediyesine teşekkür ederim. Ben genellikle Osman döneminden eşyalar satılıyorum. Türkiye'de antikacılık son yıllarda çok gelişti. Bunda da belediyelerin çok etkisi var. Kayseri'de, Ankara'da, Bursa'da bu tür pazarlar açılıyor. Doğu'da bir tek Malatya'da açılıyor. Bu yönüyle çok güzel" ifadesinde bulunurken,

Necati Şahin isimli antikacı ise "Pazar açıldığından beri düzenli olarak pazara ürün getiriyoruz. Satışlarımız iyi durumda, memnunuz. Yerli ve yabancı antika severler buraya akın ediyor. Çok kapsamlı bir Pazar. Doğu'da sadece burada var. Yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.