Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi - Son Dakika

Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi

18.03.2021 16:35
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi, System.String[]

Koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın yaklaşık 20 yılda bir araya getirdiği koleksiyonlardan oluşan ASAR sergisi, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın yaklaşık 20 yılda bir araya getirdiği koleksiyonlardan oluşan ASAR sergisi, Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, hat sanatının birçok formunu içeren 160'ı aşkın eser bulunuyor.

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran, hattat Abdurrahman Kılıç koleksiyonlarından oluşan ASAR sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'ın 20 yıla yakın zamanda bir araya getirdiği hususi koleksiyonu ASAR; kıt'a murakka ve levha gibi, hat sanatının birçok formunu içeren 169 eserden oluşuyor. Bugün Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın katılımıyla açılan sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

19. ASRIN MEŞHUR HATTATLARININ ESERLERİ BULUNUYOR

Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Es'ad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, geniş bir yelpazede ele alınıyor.

"MEKANIN KENDİSİNİN BİR ÜRETİCİLİĞİ VAR"

18 Mart Çanakkale Şehitleri başta olmak üzere, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek serginin açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "İstanbul, geçmişten beri farklı medeniyetlere başkentlik yapmış, ilim ve kültür sanat alanında da insanların ortak hafızası ve mirasına birçok katkıda bulunmuş bir mekan, mekanın kendisinin bir üreticiliği var. Mirasçısı olduğumuz medeniyetimizde bir işi bitirince diğerine sarılma, ilim sahibi olma, hayatın içinde sanat ve zanaatla meşgul olma, gönlü ve ruhu doyurma, kısacısı insanı ihya etme anlayışı öne çıkar. İnsanın ihyası ilimle, kültürle ve sanatla gelmiştir. Bizim medeniyetimizde sultan sadece cihanı yönetmekle kalmaz, mutlaka bir sanatla ve bilimle meşgul olur" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ DİĞER İŞLERDEN BU SERGİLERLE SOLUKLANIYORUZ"

"Biz yaptığımız diğer işlerden böyle soluklanıyoruz. Bu işin içine girdiğimizde soluk alıyoruz. Belediye olarak yaptıklarımız arasında bizi en çok sevindiren, bizden sonraya da kalacak olan en önemli şeylerin kültüre, sanata, ilme ve gençliğe dair işler olduğu kanaatindeyim. Hat sanatımızın değerli örneklerinden oluşan sergimiz de bu mekanda açılan 6'ncı ama çok kıymetli ve tarihe geçecek bir sergi olacaktır. Üstatlarımızı da yad ediyoruz. Bu hat koleksiyonunun sahibi Abdurrahman Kılıç başta olmak üzere serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

HER ESERİN AYRI BİR HİKAYESİ VAR

Sergide yer alan her eserin kendine özel bir hikayesi olduğuna dikkat çeken hattat Abdurrahman Kılıç, o hikayelerden birini şu sözlerle anlattı:

"Şişli tarafında bir eser satıldığı söylendi. Eseri almaya gittiğimde kafamda bir rakam vardı. Farazi olarak 100 lira diyelim. Eser sahibi, 'Eseri satmak istiyorum, durumum müsait değil ama bu eserin bana nasıl geldiğini bilmenizi isterim. Eser, babamdan kaldı. 1940'lı yıllarda hattatlara destek amaçlı yazı yazdırıyordu. Hattatlar o yıllarda işsiz kalmışlardı. Miras bölüşümünde de bu bana kaldı ve şu an çok zor durumdayım, dolayısıyla bunu satmak durumundayım' dedi. Ben de 100 liralık esere; 150 lira verebilirim dedim. Beyefendi duygulandı ve yanımda ağlamaya başladı. 'Yarın kredi ödemem var ve 150 lira. Zamanında babam onlara destek oldu bugün de o bana destek oluyor' dedi."

Kendisini en çok etkileyen hikayenin bu olduğuna dikkat çeken Kılıç, elinden geldiği kadar eserleri topladığını dile getirdi.

SERGİLERİMİZLE BİRÇOK BİLİNMEZLİĞE IŞIK TUTTUK

Galeride açılan sergilerle daha önce de birçok bilinmezliğe ışık tuttuklarına dikkat çeken Küratör Fatih Ömeroğlu, "Yaptığımız sergilerin meyvelerini görmek bizi çok bahtiyar ediyor. Bakalım bu serginin meyvesi ne olacak? Bunu da merakla bekliyoruz. Türk sanat tarihinde geniş bir yelpazeye sahip olan hat sanatının da disiplinli bir şekilde sunulması, sergilenmesi ve aktarılması gerekiyor. Bu doğrultuda hazırlanan koleksiyonların ve koleksiyonerlerin sayısı arttıkça konu hakkında donanımı olan ve gelişebilen yeni çevreler oluşuyor. Yazı koleksiyonerliği noktalar ve çizgilerden oluşan boyalı levhalara sahip olmak değil, bir medeniyetin, anlayışın, yaşayışın devamını sağlamak açısından da çok önemli. Bu devamlılık kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanabildiği gibi bu farkındalığa sahip özel koleksiyonerler tarafından da sağlanabiliyor. Bu farkındalıkla yola çıkan Abdurrahman Kılıç'ı uzun yıllara dayalı bilgi, zevk ve birikimi sonucu oluşturduğu koleksiyonunu burada gözler önüne sermenin kıvancını yaşıyoruz" diye konuştu.

Kadırga Sanat Galerileri'nde daha önce açılan sergilerin Fatih Belediyesi'nin web sayfasında online olarak gezilebileceği bildirildi.


Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi
Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi

Abdurrahman Kılıç, Fatih Belediyesi, Nisan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koleksiyoner Abdurrahman Kılıç'tan ASAR sergisi - Son Dakika


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