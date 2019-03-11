Koleksiyoner Can Has'tan tavsiyeler
30 dakika önce
"Artweeks @Akaretler" kapsamında gerçekleştirilen Art Talks söyleşilerinin konukları arasında Can Has da yer alıyordu.
"Artweeks @Akaretler" kapsamında gerçekleştirilen Art Talks söyleşilerinin konukları arasında Can Has da yer alıyordu. Sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, klasikten günümüze Can Has'ın koleksiyonerlik serüveni konuşuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:10
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