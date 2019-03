Koleksiyoner Can Has'tan tavsiyeler

"Artweeks @Akaretler" kapsamında gerçekleştirilen Art Talks söyleşilerinin konukları arasında Can Has da yer alıyordu.

"Artweeks @Akaretler" kapsamında gerçekleştirilen Art Talks söyleşilerinin konukları arasında Can Has da yer alıyordu. Sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, klasikten günümüze Can Has'ın koleksiyonerlik serüveni konuşuldu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı

Yeni Parti İddiaları ile Gündeme Gelen Gül ve Davutoğlu Ekrana Çıktı

Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!

Ezanın Protesto Edildiği İddialarına Feministlerden Cevap Geldi