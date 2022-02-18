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Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

18.02.2022 16:37
Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Didim Milet Müze Müdürlüğü'ne kayıtlı koleksiyoner S.A.'nın Efeler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda tarihi eser niteliğinde 313 sikke, farklı boyutlarda tarihi eser niteliğinde 6 metal obje, pişmiş topraktan yapılmış farklı boyutlarda 56 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. S.A., '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., serbest bırakıldı.


Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hisarcık, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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