Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Gücü birlikleri Kazakistan'a konuşlandı - Son Dakika

Kazakistan'daki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov, barış gücü birliklerinin konuşlanmasını tamamladığını ve görevlerini yerine getirmeye başladığını açıkladı.

Rus TASS haber ajansına göre, Serdyukov düzenlediği brifingde, KGAÖ Barış Gücü birliklerinin Kazakistan'daki göreviyle ilgili bilgilendirme yaptı.

GAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karara uygun olarak barış gücü birliklerinin Kazakistan'a konuşlanmasının tamamladığını kaydeden Serdyukov, "Şu anda barış gücü birlikleri, Almatı şehri ve komşu bölgelerindeki önemli askeri, devlet ve sosyal tesisleri koruma görevini yürütüyor." ifadesini kullandı.

Serdyukov, KGAÖ barış gücünün Kazakistan'daki durum tamamen normalleşene kadar görevini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından basın mensuplarına yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücünde yer alan Rus askerlerinin, Almatı Havalimanı'nda acil durumların önlenmesine yönelik tatbikat yaptığı bildirildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protesto gösterileri, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı kentinde polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi ve silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi, güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor." demişti.