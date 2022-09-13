KGAÖ: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli - Son Dakika
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KGAÖ: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli

13.09.2022 13:36
KGAÖ: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Azerbaycan-Ermenistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Azerbaycan- Ermenistan arasındaki tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

KGAÖ'den yapılan yazılı açıklamada, gece Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağır silahlarla çatışmaların başladığı belirtildi.

Güç kullanımının kabul edilemez olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, tüm anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de kabul edilen anlaşmaların da sorunların çözümünde kullanılması gerektiği ifade edildi.

Ermenistan'ın KGAÖ'ye çatışmalara ilişkin resmi başvuruda bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Başvuru doğrultusunda, Örgüt Sekreterliği, KGAÖ Müşterek Personeli ile durumu çözüme kavuşturmak için Örgütün mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışmalar başlatmıştır." ifadesine yer verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KGAÖ: Azerbaycan-Ermenistan arasındaki anlaşmazlıklar diplomatik yollarla çözülmeli - Son Dakika

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