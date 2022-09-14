KGAÖ, Azerbaycan ile çatışmalara ilişkin Ermenistan'a heyet gönderiyor - Son Dakika
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KGAÖ, Azerbaycan ile çatışmalara ilişkin Ermenistan'a heyet gönderiyor

14.09.2022 00:46
KGAÖ, Azerbaycan ile çatışmalara ilişkin Ermenistan'a heyet gönderiyor

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle durum hakkında rapor hazırlamak üzere Ermenistan'a heyet gönderilmesine karar verdi.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle durum hakkında rapor hazırlamak üzere Ermenistan'a heyet gönderilmesine karar verdi.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısına üye ülke liderleri çevrim içi olarak katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında KGAÖ basın servisinden açıklama yapıldı.

Konsey toplantısında KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas başkanlığında bir heyetin Ermenistan'a gönderilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Heyetin, mevcut durumu değerlendirmesi, sonbaharda Erivan'da yapılması planlanan Kolektif Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki toplantısında devlet başkanlarına bölgedeki durum hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlaması ve ortaya çıkan gerilimi azaltmak için öneriler geliştirmesi üzerinde anlaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

KGAÖ ülkelerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ağırlaşan durumu sürekli izlemek için bir çalışma grubu oluşturulması konusunda da anlaştığı bildirildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalar

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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