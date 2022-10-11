Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ortak tatbikatı Tacikistan'da başladı - Son Dakika
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ortak tatbikatı Tacikistan'da başladı

11.10.2022 11:28
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ortak tatbikatı Tacikistan'da başladı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkeler silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Sınır-2022" ortak tatbikatı, Tacikistan'da başladı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye ülkeler silahlı kuvvetlerinin katıldığı "Sınır-2022" ortak tatbikatı, Tacikistan'da başladı.

KGAÖ Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Harbimaydon poligonunda başlayan ve örgüte üye ülkelerin özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, örgüt üyesi bir ülke topraklarına yasa dışı yollarla sızan silahlı grubu tespit ederek yok etme konusu işlenecek.

Üye ülkeler silahlı kuvvetleri, tatbikat boyunca yasa dışı yollarla örgüte üye bir ülkeye giren silahlı çeteleri tespit ederek, imha etmeye yönelik askeri komuta, manevra, savunma ve saldırı becerilerini sergileyecek.

1000'e yakın askerle 300'den fazla askeri aracın yer aldığı tatbikatta, savaş uçakları, askeri helikopterler ve insansız hava araçları havadan destek sağlayacak.

Tatbikat, 21 Ekim'de sona erecek.

Daha önce örgütün diğer üyesi Kırgızistan, bu ay içinde ülkede yapılması planlanan KGAÖ Barış Gücü Kuvvetlerinin tatbikatını iptal ettiğini bildirmişti.

KGAÖ, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından 2002'de askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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Kaynak: AA

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