KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ

01.03.2022 15:52

TRABZON'da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ve İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı 'Kolektif Yansıma' adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

TRABZON'da, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi tarafından organize edilen ve İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı 'Kolektif Yansıma' adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

TÜKD İstanbul Şubesi bünyesindeki 'Mina'nın Çocukları' projesi kapsamında, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşan sergi açıldı. İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine, mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkat çekmeyi hedefleyen 'Kolektif Yansıma' sergisi, 11 Mart'a kadar görülebilecek.

Sergiyi ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, her zaman, sanatı ve sanatçıyı desteklediklerini, kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi. Trabzon'un birçok farklı medeniyete mekan olduğunu belirten Zorluoğlu, "Günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir olan Trabzon'da hem de Kızlar Manastırı'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN CESARET'

Sanatçı Shirin Abedinirad da, "Kızlar Manastırı, kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Tıpkı manastırın kuruluş amacı gibi bu proje de kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projede eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu, eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum. Özellikle erkek egemen toplumlarda, üretken, gökyüzü gibi aydınlık kadınlara umutsuzluğa kapıldıklarında, gökyüzüne bakmaları ve yaptıklarını yapmaya devam etmeleri için bir mesaj veriyorum. Bence burada önemli olan cesaret. Çünkü kadınlar saf enerjilerini, saf benliklerini, potansiyellerini ortaya çıkartabilirlerse güçlenerek yollarına devam edebilirler. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların kaldığı, ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmayı çok heyecan verici buluyorum" dedi.

KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ
KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ

YORUMLAR
500
İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı! İran lideri Hamaney, Rusya-Ukrayna savaşı için ABD'yi suçladı! Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi Kızlar Manastırı'nda bir garip aynalı sergi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Trabzon, Türk, İran, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Basın toplantısında "Korkaksın" çıkışı! İngiltere Başbakanı Johnson neye uğradığını şaşırdı
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:53:58. #1.13#
SON DAKİKA: KIZLAR MANASTIRI'NDA, 'KOLEKTİF YANSIMA' SERGİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement