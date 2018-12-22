Son Dakika Haberleri: Kölelikten Kaçıp Tek Zenci Samuray Olan Yasuke'nin Hikayesi

Kölelikten Kaçıp Tek Zenci Samuray Olan Yasuke'nin Hikayesi

2 saat önce

MS 794 ila 1185 yılları arasında japon topraklarının sadece %20'si tarıma elverişliydi.

MS 794 ila 1185 yılları arasında japon topraklarının sadece %20'si tarıma elverişliydi.

Bu nedenle japonyadaki savaşçı klanlar sürekli kendi aralarında, topraklara egemen olmak için savaşıyordu.

Toprakları ele geçirme ve yönetme mücadelesi nedeniyle, ülkedeki toprakların büyük bir kısmına sahip olan daimyolar, yani toprak lordları, silahlı destekçilere ihtiyaç duydu.

Bu ihtiyaç nedeniyle de, 12. yüzyılda samuraylar ortaya çıktı.

Samuraylar, emrinde oldukları Daimyouların silahlı kuvvetleriydi ve onlara karşı mutlak sadakat taşırlardı.

Eğer bir samuray efendisine hizmette kusur etmişse, utanç verici eylemlerde bulunmuşsa, zorunlu olduğu halde seppuku yapmaktan kaçınmışsa veya efendisi ölmüşse "ronin" sıfatını alır ve efendisiz olarak seviyeleri normal samuraylardan düşük olurdu.

Bir çok filmde de yer almış olan bu efsanevi ve onurlu savaşçılar Japon kültürünün en belirgin sembolleri arasında yer edinmeyi başarmıştır.

Öyleki bir zamanlar samuraylar, Japonya'daki tüm politik gücü ellerinde barındırıyorlardı.

Tahmin edebileceğiniz gibi tarihteki bir çok samuray, Japon'dur.

Ancak tarihte samuray olup Japon olmayanların örnekleri de vardır.

Bunun en meşhur örneği, 1600 yılında Japonya'ya gelen ve en nihayetinde samuray olmak için çabalayan İngiliz denizci William Adams'tır (1564-1620).

Fakat bunun en şaşırtıcı örneklerden biri, muhtemelen Yasuke adındaki bir Afrikalıydı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:30 Kaynak: Youtube

Savaşçı, Japon, Genel
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