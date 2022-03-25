Kolesterol ilaçları, Parkinson riskini yaklaşık yüzde 16 düşürebiliyor - Son Dakika
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Kolesterol ilaçları, Parkinson riskini yaklaşık yüzde 16 düşürebiliyor

25.03.2022 17:02
Kolesterol ilaçları, Parkinson riskini yaklaşık yüzde 16 düşürebiliyor

Bilim insanları, kolesterol ilaçlarının (statinler), Parkinson hastalığını yaklaşık yüzde 16 düşürebildiğini tespit etti.

Bilim insanları, kolesterol ilaçlarının (statinler), Parkinson hastalığını yaklaşık yüzde 16 düşürebildiğini tespit etti.

ABD'deki Rush Üniversitesinden araştırmacılar, kolesterol ilaçlarının Parkinson hastalığına etkisini araştırmak için ortalama 76 yaşındaki 2 bin 841 kişiyi 6 yıl boyunca inceledi.

Araştırmacılar, kolesterol ilaçlarının Parkinson hastalığında sıklıkla görülen titreme, kas kasılmaları, yürüme, hareket ve denge reflekslerindeki gerilemeyi gidererek Parkinson riskini yüzde 16 düşürebildiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibinden Dr. Shahram Oveisgharan, kolesterol ilacı kullanan kişilerde Parkinson riskinin daha düşük olabileceğini ve bunun kısmen bu ilaçların beyindeki atardamarlar üzerindeki koruyucu etkisinden kaynaklanabileceğini kaydetti.

Oveisgharan, sonuçların heyecan verici olduğunu ancak Parkinson hastalarına kolesterol ilaçların uygulanmaya başlanmasından önce yan etkilerinin detaylı incelenmesi gerektiğini belirtti.

Beyni etkileyen bir hastalık olan Parkinson'un mevcut tedavisinde sinir hücrelerinin yok oluşu yavaşlatılamıyor veya tamamen engellenemiyor.

Araştırmanın sonuçları, Neurology dergisinde yayımlandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Parkinson, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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