Üye Girişi
Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:39
Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri ve Tedavisi, System.String[]

Kolesterolün yüksek olması ve kötü huylu olması kişinin hayatını tehdit edebilir.

Kolesterolün yüksek olması ve kötü huylu olması kişinin hayatını tehdit edebilir. Bundan dolayı kolesterol mutlaka tedavi edilmeli ve belirtileri azaltılmalıdır. Kolesterolün dengelenmesi için daha az kalorili yiyecekler tercih edilmelidir.

Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Yulaf

Kolesterole en iyi gelen besinler arasında yulaf gelmektedir. Yulaf yüksek miktarda lif içeren gıdalardan bir tanesidir. Dolayısıyla kolayca sindirilen bir besindir. Yulaf tüketerek kötü kolesterol belirtilerini en az seviyeye indirebilirsiniz. Yulaf tam anlamıyla bir kalp dostudur.

2) Fındıkgiller

Ceviz ve badem gibi besinlerin kolesterolü olan kişilere önerilmesi doktorlar tarafından tavsiye ediliyor. Kuru yemişler olarak en fazla tüketilenler arasında yer almaktadırlar. Kesinlikle tuz ve şeker içermeyen bu fındıkgiller kötü kolesterole oldukça iyi gelmektedir. Doymamış yağ asitleri açısından son derecede zengin olan fındıkgiller çiğ tüketilmesi önerilmektedir. Gün boyunca kötü kolesterol şikayetlerini en az seviyeye indirmek için ceviz ve badem tüketimi öneriliyor. Aynı zamanda fındıkgiller üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde kötü kolesterolün düşürüldüğü de tespit edilmiştir.

3) Çay

Çay Türk toplumunun en çok tükettiği içeceklerden bir tanesidir. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Öyle ki kan damarlarına oldukça iyi gelen çay kötü kolesterole de oldukça iyi gelmektedir. Çay yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Bu durumda da kötü kolesterol şikayetlerini e naz seviyeye indirmektedir. Kan pıhtılarının da önlenmesi için çay tüketimi uzman doktorlar tarafından tavsiye ediliyor.

4) Çikolata

Özellikle bitter çikolata tam anlamıyla bir kalp dostudur. HDL yani iyi kolesterolün artmasını sağlamaktadır. Çikolata aynı zamanda doğal ve güçlü bir antioksidan olarak bilinmektedir. Tam olarak kaliteli kakaodan elde edilmiş çikolataları tüketmeniz tavsiye edilmektedir.

5) Avokado

Doymamış yağ asitleri açısından oldukça zengin bir meyve olan avokado iyi kolesterolü arttırır ve kötü kolesterolü düşürür. Avokado tüketilmesi doktorlar tarafından da sıklıkla tavsiye edilmektedir. Kolesterolün düşürülmesini ve dengelenmesini sağlayan avokado en faydalı meyvelerden biri olarak bilinir. Besinlerden emilen kolesterol miktarının azalmasını sağlar ve vücudun daha sağlıklı olmasını sağlar.

6) Ispanak

Yüksek lif içeren besinlerden bir tanesi olarak bilinen ıspanak tüketimi de yine kolesterol açısından son derecede önemlidir. Ispanak lutein bakımından en zengin olan besinlerden bir tanesidir. Kalp krizi ve kalp kan damarlarının tıkanmasını önleyen ıspanak mutlaka sürekli olarak tüketmeniz gereken bir besindir.

Kolesterol Nedenleri

1) Hareketsizlik

Hareketsizlik ve yeteri derecede fiziksel aktivite yapmamanın sonucunda kolesterol ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hareketsizlik durumunda obezite de gözlemlenmektedir. Bundan dolayı gün boyunca mutlaka 3 kilometre yol yürünmesi doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Hareketli bir yaşam standardı benimsenmesi bu noktada önem teşkil eder.

2) Kötü Beslenme

Kolesterolü arttıran bir diğer neden isek kötü beslenmedir. Özellikle hayvansal gıdalardan oluşmuş gıdaları sıklıkla tüketmek kolesterole neden olmaktadır. Bundan dolayı sebze ve protein bakımından yeterli bir şekilde beslenmek kolesterol açısından çok önemlidir.

Kolesterol Tedavisi

Öncelikle kişinin yaşam standartlarının tamamen değiştirilmesi gerekir. Sürekli olarak kolesterol içeren besinlerin tüketilmemesi önerilir. Aynı zamanda bu kişilere diyet menüsü uygulanır. Hastanın bu diyet menüsüne sadık kalması çok önemlidir.

Diyet, Ceviz, Kalp, Çay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı 22:33 Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi 21:38 Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi 20:50 Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar! Fatih Terim, Burak Elmas ve Bahattin Demirbilek bir araya geldi
Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı 20:40 Canlı yayında kavga ettiler, canlı yayında tatlıya bağladılar! Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil barıştı Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu 19:11 Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı 18:41 Ciple çarpışan araç paramparça oldu! Kahreden kaza, karı- kocayı hayattan kopardı
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar 17:33 Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu 17:16 Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı Fenerbahçe'de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığı için gerekli imza şartını sağlayamadı         
22:51
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var         
20:46
Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu         
20:06
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim         
18:43
Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi         
17:50
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var         
15:57
Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü         
15:35
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 23:30:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolesterole Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kolesterol Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement