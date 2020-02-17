Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

7 saat önce

GİRESUN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

GİRESUN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giresun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada bölgeden geçen bir otobüsü durdurdu Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, iki koli içinde 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otobüste gözaltına alınan yolcu E.U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Giresun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:31 Kaynak: DHA
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