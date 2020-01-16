"Kolide Ne Var" projesi ile öğrencilere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kolide Ne Var' projesi ile öğrencilere yardım - Son Dakika

"Kolide Ne Var" projesi ile öğrencilere yardım

6 saat önce

Türk Kızılay ve Esra Erol işbirliğiyle yürütülen "Kolide Ne Var Projesi"nde kapsamında Yığılca Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine koliler ulaştırıldı.

Türk Kızılay ve Esra Erol işbirliğiyle yürütülen "Kolide Ne Var Projesi"nde kapsamında Yığılca Anadolu Kalkınma Vakfı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine koliler ulaştırıldı.

Yığılca Belediye Başkan Vekili Turgut Ilgın, Türk Kızılay'ı Düzce Şube Başkan Yardımcısı İdris Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Yamaç ve Mustafa Bilgin tarafından içerisinde mont ve bot bulunan koliler öğrencilere teslim edildi.

Okul Müdürü Veli Vergili kolileri öğrencilerin ihtiyaç sıralamasına göre dağıtacaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ı Düzce Şube Başkan Yardımcısı Çalışkan, "Türk Kızılay'ı olarak Türkiye genelinde olmak üzere Düzce'nin en ücra köylerine kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışıyoruz."dedi.

Yığılca, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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