Kolik'ten Yeni Single "İnanırım"

Şarkının sözleri grubun vokali Uğur Doğan Yetim imzası taşıyor. Ayrıca şarkının bestesi ise grup üyeleri Uğur Doğan Yetim, Onur Öztürk ve Arthur Kubilay Eginc'in ortak imzasını taşıyor.

Düzenlemesi ise Nikola Sofranac tarafından yapılan şarkı adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

''İnanırım''ın klibi ise karşımıza bir animasyon ile çıkıyor. Rotoscope tekniği kullanılan ve 5 bine yakın çizimden oluşan animasyon klibin yönetmenliğini Fatih Avcı yaptı. 6 kişilik çizer ekibiyle hazırlanan klip, şarkının enerjisini müzikseverlere en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

"Kolik-İnanırım" 22 Şubat Cuma günü Sony Music Media etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!