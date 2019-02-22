Son Dakika Haberleri: Kolik'ten Yeni Single "İnanırım"

Kolik'ten Yeni Single "İnanırım"

53 dakika önce

Temelleri 2016 yılında atılan ve Almanya'da sık sık sahne alan rock grubu Kolik Kasım ayında yayınladıkları ilk şarkısının ardından ikinci single çalışması''İnanırım'' ile dinleyenleri ile buluşuyor!

Kolik'ten Yeni Single

Şarkının sözleri grubun vokali Uğur Doğan Yetim imzası taşıyor. Ayrıca şarkının bestesi ise grup üyeleri Uğur Doğan Yetim, Onur Öztürk ve Arthur Kubilay Eginc'in ortak imzasını taşıyor.

Düzenlemesi ise Nikola Sofranac tarafından yapılan şarkı adından oldukça söz ettireceğe benziyor.

''İnanırım''ın klibi ise karşımıza bir animasyon ile çıkıyor. Rotoscope tekniği kullanılan ve 5 bine yakın çizimden oluşan animasyon klibin yönetmenliğini Fatih Avcı yaptı. 6 kişilik çizer ekibiyle hazırlanan klip, şarkının enerjisini müzikseverlere en iyi şekilde yansıtmayı amaçlıyor.

"Kolik-İnanırım" 22 Şubat Cuma günü Sony Music Media etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise Sony Music YouTube kanalında tüm müzikseverlerle buluşuyor!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:46 Kaynak: Bültenler

Sony, Mustafa Fehmi Kubilay, Onur Öztürk, Güncel
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