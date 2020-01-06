Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek için seferber oldu - Son Dakika

Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek için seferber oldu

6 saat önce

Tokat'ta kavşakta bir kamyonetten yola döküldüğü tahmin edilen kolilerce yumurta, kazaya sebep olmaması için belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Kolilerce yumurta yola döküldü, ekipler temizlemek için seferber oldu, System.String[]

Tokat'ta kavşakta bir kamyonetten yola döküldüğü tahmin edilen kolilerce yumurta, kazaya sebep olmaması için belediye ekipleri tarafından temizlendi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat- Turhal kara yolu çevre yolu girişinde bir kamyonetin açılan arka kapağından yola kolilerce yumurta döküldü. Sürücü kolilerin düştüğünden habersiz yoluna devam ederken, yola saçılan yumurtalar trafikte aksamalara neden oldu. Olay yerine gelen trafik ekipleri olası bir kazaya karşı güvenlik önlemi aldı. Belediye temizlik ve Karayolları ekipleri birlikte yolda temizlik çalışması yaptı. Yola dökülerek kırılan yüzlerce yumurta çöp poşetlerine doldurularak kaldırıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle yolda suyla temizleme yapılamazken, toprak dökülerek yoldaki kayganlık giderildi. Belediye temizlik ekibi çavuşu Mehmet Çınar, kavşakta dönüş yaparken bir araçtan yola yumurta döküldüğünü tahmin ettiklerini, kaza yaşanmaması için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi. Çınar ayrıca, kazalarda çarpışmalardan dolayı aracın yüküne göre yola dökülen malzemeleri, motor yağlarını da temizleyerek trafik güvenliğini sağladıklarını sözlerine ekledi. - TOKAT

Turhal, Çınar, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
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