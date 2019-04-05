Kolilerdeki Uyuşturucuyu 'Lisa' Buldu
2 saat önce
VAN'da, polis ekiplerinin İpekyolu ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramada, koliler içinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
VAN'da, polis ekiplerinin İpekyolu ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramada, koliler içinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'na bağlı Esenler Mahallesi'nde eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Lisa'nın kullanıldığı operasyonda, evde detaylı arama yapıldı. Salonda, kolilerin içine gizlenen 124 paket halinde, 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:18 Kaynak: DHA
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