Son Dakika Haberleri: Kolilerdeki Uyuşturucuyu 'Lisa' Buldu

Kolilerdeki Uyuşturucuyu 'Lisa' Buldu

2 saat önce

VAN'da, polis ekiplerinin İpekyolu ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramada, koliler içinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Kolilerdeki Uyuşturucuyu 'Lisa' Buldu, System.String[]
VAN'da, polis ekiplerinin İpekyolu ilçesindeki eve düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği 'Lisa' ile yapılan aramada, koliler içinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu'na bağlı Esenler Mahallesi'nde eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Lisa'nın kullanıldığı operasyonda, evde detaylı arama yapıldı. Salonda, kolilerin içine gizlenen 124 paket halinde, 62 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:18 Kaynak: DHA

İpekyolu, Van, Narkotik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak Tanzime Alternatif Geliyor! CHP'li Belediyeler Halk Marketler Kuracak Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı Son Dakika! Adalet Bakanı: A Partisi, B Partisi Değil, Kim Kazanırsa Tebrik Etmek Gerekir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolilerdeki Uyuşturucuyu 'Lisa' Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]