Kolin, İGA'daki hisselerini devrediyor
7 dakika önce
İstanbul Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini üstlenen konsorsiyumda yüzde 20 payı bulunan Kolin, payını devretmek istiyor.
İstanbul Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini üstlenen konsorsiyumda yüzde 20 payı bulunan Kolin, payını devretmek istiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:50
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