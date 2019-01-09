Son Dakika Haberleri: Kolin, İGA'daki hisselerini devrediyor

Kolin, İGA'daki hisselerini devrediyor

7 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini üstlenen konsorsiyumda yüzde 20 payı bulunan Kolin, payını devretmek istiyor.

Kolin, İGA'daki hisselerini devrediyor, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini üstlenen konsorsiyumda yüzde 20 payı bulunan Kolin, payını devretmek istiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:50 

İstanbul, Ekonomi
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