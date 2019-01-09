Son Dakika Haberleri: Kolin "İga'daki Hisselerini Devretmeyi" Görüşüyor

Kolin "İga'daki Hisselerini Devretmeyi" Görüşüyor

26 dakika önce

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin devri için konsorsiyumdaki ortaklarıyla görüşüyor.

Kolin
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin devri için konsorsiyumdaki ortaklarıyla görüşüyor.

Kolin İnşaat,Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu önemli mega projelerden biri olan İstanbul Havalimanı'nın sıfır noktasından itibaren yer alındığı aktarıldı.

Bu yatırımın projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte yeni bir değerlendirmeye gitme kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Kolin İnşaat olarak farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini üstlenen Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun oluşturduğu konsorsiyumda (İGA) şirketlerin yüzde 20 oranında eşit hisseleri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:37 Kaynak: AA

İstanbul, Kolin İnşaat, Ekonomi
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