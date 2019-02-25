Son Dakika Haberleri: Kolin İnşaat'ın İga'daki Hisselerinin Devri İçin Rekabet Kurumu'na Başvuru Yapıldı

Kolin İnşaat'ın İga'daki Hisselerinin Devri İçin Rekabet Kurumu'na Başvuru Yapıldı

30 dakika önce

Kolin İnşaat'ın İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Kolin İnşaat'ın İga'daki Hisselerinin Devri İçin Rekabet Kurumu'na Başvuru Yapıldı, System.String[]
Kolin İnşaat'ın İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kolin İnşaat'ın İstanbul Havalimanı'nın inşası ve işletmesini üstlenen İGA'daki hisselerinin Cengiz İnşaat ile Kalyon Havacılık ve İnşaat tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Açıklamaya göre, söz konusu başvuru Kolin İnşaat'ın İGA Havalimanı İşletmesi, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, CMLKK Liman İşletmesi ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri'nde bulunan hisselerinin devri için yapıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:11 Kaynak: İHA

Kolin İnşaat, Ekonomi
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