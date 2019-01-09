Son Dakika Haberleri: Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması

Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması

1 saat önce

Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.

Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması, System.String[]
Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:55 

Kolin İnşaat, Ekonomi
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