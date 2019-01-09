Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması
1 saat önce
Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.
Kolin İnşaat
'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:55
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