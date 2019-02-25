Son Dakika Haberleri: Kolin İnşaatın İga Havalimanı'ndaki Hisseleri

Kolin İnşaatın İga Havalimanı'ndaki Hisseleri

8 dakika önce

Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Kolin İnşaatın İga Havalimanı'ndaki Hisseleri, System.String[]
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin İstanbul Havalimanı'nı inşa eden konsorsiyumdaki hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kolin İnşaatın İGA Havalimanı İşletmesi AŞ, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi, İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ, CMLKK Bilişim Teknolojileri Hizmetleri AŞ, CMLKK Liman İşletmesi AŞ ve CMLKK Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri AŞ'deki hisseleri ile Koloğlu Holding AŞ'nin Lodos Elektrik Üretim AŞ'deki hisselerinin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kalyon Havacılık ve İnşaat AŞ tarafından devralınması için Kurula başvuruda bulunuldu.

Ayrıca, Anıl Çağrı Koloğlu'nun CMLKK Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ ve CMLKK Otopark İşletme Hizmetleri AŞ'de bulunan hisselerinin Mehmet Kalyoncu ve Uğur Cengiz tarafından devralınması için de Kurula müracaat edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:54 Kaynak: AA

Kolin İnşaat, Ekonomi
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