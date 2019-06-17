Son Dakika Haberleri: Koliva 22 Haziran Cumartesi Trump Cadde'de
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Koliva 22 Haziran Cumartesi Trump Cadde'de

1 saat önce

Karadeniz müziğinin dikkat çeken gruplarından Koliva, Trump Cadde'de konser verecek.

Koliva 22 Haziran Cumartesi Trump Cadde'de, System.String[]

22 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak olan konserde Koliva, Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Trump Alışveriş Merkezi'nin terasında yer alan Trump Cadde'de gerçekleşecek konsere katılım ücretsiz!

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:15 Kaynak: Bültenler
Karadeniz, Donald Trump
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