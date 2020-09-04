Koliyi bantlarken bıçağı bacağına sapladı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta Hayati Soy (38), eşya koyduğu koliyi bantlarken kullandığı bıçağı kazara sol bacağına sapladı. Soy, dizindeki bıçakla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Serintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayati Soy, evindeki bazı eşyaları kolilere doldurdu. Daha sonra kolileri bantlayan Soy, bantı keserken kullandığı bıçağı kazara sol bacağına sapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hayati Soy'u bacağındaki bıçakla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Soy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.