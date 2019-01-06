Son Dakika Haberleri: Kolları Kırılan 'Künefe Çeviren Adam' Heykeli Kaldırıldı

Kolları Kırılan 'Künefe Çeviren Adam' Heykeli Kaldırıldı

1 saat önce

Hatay'da Ulus Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye tarafından kaldırıldı.

Kolları Kırılan 'Künefe Çeviren Adam' Heykeli Kaldırıldı, System.String[]
Hatay'da Ulus Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye tarafından kaldırıldı. Heykel, onarılarak yeniden meydana yerleştirilecek.

Merkez ilçe Antakya'nın Künefeciler Meydanı olarak adlandırılan Ulus Meydanı'na yerleştirildiği ilk haftada tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Kolları gövdesinden ayrılan heykel, yeniden onarılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Hatay'ın simgesi olan 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiğini ve iki kolunun da koptuğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, heykelin yeniden onarılarak 'Künefeciler Meydanı'na yerleştirileceğini söyledi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Hatay, Ulus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İsimler, Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan İçin Sessiz Kalmadı Son Dakika! Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katil Zanlısının İfadesi Ortaya Çıktı

Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili Yeni Açıklama AK Parti'de 17 Aday Daha Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 18:33:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolları Kırılan 'Künefe Çeviren Adam' Heykeli Kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]