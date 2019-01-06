Kolları Kırılan 'Künefe Çeviren Adam' Heykeli Kaldırıldı
1 saat önce
Hatay'da Ulus Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye tarafından kaldırıldı.
Hatay
'da Ulus
Meydanı'nda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye tarafından kaldırıldı. Heykel, onarılarak yeniden meydana yerleştirilecek. Merkez
ilçe Antakya
'nın Künefeciler Meydanı olarak adlandırılan Ulus Meydanı'na yerleştirildiği ilk haftada tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Kolları gövdesinden ayrılan heykel, yeniden onarılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Hatay'ın simgesi olan 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiğini ve iki kolunun da koptuğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, heykelin yeniden onarılarak 'Künefeciler Meydanı'na yerleştirileceğini söyledi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:54 Kaynak: İHA
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