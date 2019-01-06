Kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli kaldırıldı
Önce tepsisi çalınmıştı, sonra kolları kırıldı, şimdi de kaldırıldı
'Künefe Çeviren Adam' heykeli onarılarak yeniden Künefeciler Meydanına getirilecek
HATAY - Hatay
'da "Künefeciler Meydanı" olarak bilinen Ulus
Meydanı'nda bulunan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli belediye personelleri tarafından kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kolları kırılan 'Künefe Çeviren Adam' heykeli, onarılmak üzere ekipler tarafından götürüldü. Merkez
ilçe Antakya
'nın Künefeciler Meydanı olarak adlandırılan Ulus Meydanına yerleştirildiği ilk haftada, tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Kolları gövdesinden ayrılan heykel yeniden onarılmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.
Hatay'ın simgesi olan 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildiğini ve iki kolunun da koptuğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanı Ahmet Kilisli, heykelin yeniden onarılarak 'Künefeciler Meydanı'na yerleştirileceğini söyledi.