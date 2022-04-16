KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE - Son Dakika
Üye Girişi

KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE

16.04.2022 10:49

ESKİŞEHİR'de doğuştan 2 kolu da olmayan Baran Doruk Şimşek (13), Berlin'de Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde, 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci oldu.

ESKİŞEHİR'de doğuştan 2 kolu da olmayan Baran Doruk Şimşek (13), Berlin'de Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde, 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci oldu. Çalışmalarını milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile birlikte sürdüren ve çok destek gördüğünü belirten Şimşek, 'Sümeyye ablamı örnek alıyorum. Yarışlarını izliyor, neler yaptığını görüp onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Sümeyye ablam çok hızlı yüzüyor, ben de ona yetişmek istiyorum dedi.

Kentteki özel okulda tam burslu eğitim gören Baran Doruk Şimşek, 6 yaşındayken Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'ın kendisini keşfetmesiyle yüzmeye başladı. 6 yıldır yüzen ve doğuştan 2 kolu da olmayan Şimşek, Berlin'de katıldığı Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelesinde 50 metre sırt üstünde kendi yaş grubunda birinci olmayı başardı.

'SÜMEYYE ABLAMA YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUM'

Birlikte antrenman yaptığı milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı kendisine örnek aldığını söyleyen Baran Doruk Şimşek, 'Berlin'deki yarışma çok heyecanlı geçti. Bir branşta diskalifiye oldum ama sırtüstü yüzmede kendi kategorimde birinci oldum. Her zaman Sümeyye ablamı örnek alıyorum. Onun yarışlarını izliyorum, neler yaptığını görüp, onun yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. Sümeyye ablam çok hızlı yüzüyor, ben de ona yetişmeye çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim; dikkatli olup, daha güzel başarılar almak. Dikkat edersem başarı da zaten gelir. Okuldaki arkadaşlarım bana çok destek veriyorlar. Arkadaşlarım da öğretmenlerim de benimle gurur duyduklarını söylüyorlar. Ben de bu desteklerin hakkını vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum diye konuştu.

SÜMEYYE BOYACI MADALYALARDAN ÇOK ÖRNEK OLMAK BİZİ MUTLU EDİYOR

Paralimpik Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde, 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile Avrupa'nın en iyi derecesini yapan milli yüzücü Sümeyye Boyacı, Baran'ın kendisiyle aynı mücadeleyi göstermesini gururla izlediğini söyledi. Şu ana kadar yaptığı en iyi dereceyi elde ettiğini anlatan Boyacı, 'Yılın en iyi Avrupa derecesini yaptım. Bu yüzden mutluyum, gururluyum. Bununla birlikte bu sene katılacağımız dünya şampiyonası öncesinde bizim için güzel bir yarış oldu. Bu müsabakanın bizim için en anlamlı yanlarından biri de alttan gelen diğer küçük sporcu kardeşlerimizi görmekti. Biz eskiden bu yarışma organizasyonlarının en küçük sporcusu olarak katılıyorduk. Şimdi bizden daha da küçük sporcular var ve onlara ağabeylik, ablalık ediyor olmak bizi çok gururlandırıyor. Aldığımız madalyalardan çok örnek olduğumuz sporcular bizi mutlu ediyor. Başarının bizim için en büyük getirisi bu küçük sporcular. Baran da onlardan biri. Önünde çok güzel yarışlar olacağını, çok başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum. Ona örnek olmak çok güzel. Benimle aynı mücadeleyi paylaşıyor olmasını da gururla izliyorum dedi.

Sümeyye'nin, Baran'a çok iyi mentorluk yaptığını, antrenmanlar sırasında gerekli uyarılarda bulunduğunu belirten milli takım antrenörü Mehmet Bayrak ise şöyle konuştu

'Baran kendi klasmanında birinci oldu. İlerleyen yaşlarda Sümeyye ile birlikte onun da aynı evreye geleceğini düşünüyoruz çünkü Sümeyye çok iyi bir mentor. Arkadaşları ile iletişimi de çok kuvvetli. Uyarılması gereken noktalarda Baran'ı uyarıyor. Antrenmanlara da beraber giriyorlar. Sümeyye'nin Baran'a katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapacağımız müsabakamız dünya şampiyonası. Portekiz'in Madeira Adası'nda 12-17 Haziran tarihlerinde dünya şampiyonası olacak. Sümeyye burada mevcut derecesini korur ve geliştirirse, daha iyi bir derece bekliyoruz. Bizlere ülkemiz adına gurur yaşatacaktır. Kendisi çok istekli ve azimli. Bu istek ve azim doğrultusunda çalışmalarını hiç eksiltmiyor.

KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE
KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE

YORUMLAR
500
Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti Yunan milli yüzücüler kamp için Erzurum'u seçti Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu Vefakar öğretmenler kolları sıvadı, 6 ayda 8 masal sınıfı kurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE - Son Dakika


Son Dakika
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:13 Rezidans dehşetine jet iddianame: Genç kızın işkencecileri 31,5 yıl hapisle yargılanacak
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:27:59. #1.12#
SON DAKİKA: KOLLARI OLMAYAN BARAN, MİLLİ YÜZÜCÜ SÜMEYYE'NİN İZİNDE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement