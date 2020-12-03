Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi - Son Dakika

Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi

03.12.2020 13:23
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi, System.String[]

Doğuştan kolları olmayan Emine Yüzay, üç üniversite bitirdi.

Doğuştan kolları olmayan Emine Yüzay, üç üniversite bitirdi. Üniversite üçüncü sınıfta olan Yüzay, azim dolu hikayesiyle kendine hayran bıraktı.

Sultanbeyli'de yaşayan Emine Yüzay, kolsuz olarak dünyaya geldi. Bu sebeple hiç okula gidemedi. Okuma ve yazmayı öğrenmek için büyük bir mücadele verdi. Ağabeyinin ödevlerini yaparak kendi kendine okuma yazma öğrenen genç kadının ailesi, okuma yaşı gelince engelli okulu araştırdı. Başvurdukları Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı şehirlerde bulunan engelli okullarına gitmelerini önerdi. Babası kızından ayrılmak istemediği için kendi kendine okuma yazma öğrendi.

Emine Yüzay, bu dönemde yaşadıklarını anlatarak, "Okuma yazma öğrendikten sonra bazı yerlerde belge gerekiyordu. Belgelerden dolayı ben yetişkinlere ait kademe kursuna gittim. Burada okuma yazma bildiğim için birinci oldum. Birinci olduğum için kadememden dolayı beni yurt dışından röportaj için gelenler oldu. Bana davet geldi, Amerika'ya götürdüler beni. Burada da güzel başarılarım oldu" dedi.

Daha sonraki süreçte eğitimini ilerletmek için açıköğretimden ortaokula başladığını anlatan Yüzay, "Bir senede ortaokulu bitirdim. Daha sonra da tekrar yine ilerletmeyi düşündüğüm için İmam Hatip'e yazıldım ve burayı da bitirdim. İmam Hatip'ten sonra tekrar sınava girerek üniversiteyi kazandım, ön lisansı bitirdim. LGS sınavına girdim. İkinci üniversite olarak sosyal hizmetleri okumayı düşündüm ve sosyal hizmetlerde kendim gibi engellilere hizmet etmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

"Onlara engel olmazsanız bütün engelleri aşarlar"

Engellilere "Evde durmayın, sizler de başarırsınız" diyen Yüzay, "Bugünlerde bunun faydalarını bir kere daha görüyorum. Çünkü bazı veliler geliyor hayata küsen engelli çocuklarına yardımcı olmamı istiyorlar." diyen Emine Yüzay, velilere şöyle seslendi; "Her şey ilk önce anne ve babalarda bitiyor. Çocuğunuza güvenince çocuğunuz hayata daha çok bağlanır, hayatı daha çok sever. Onlara engel olmazsanız bütün engelleri aşarlar. Çocuklarına ön ayak olsunlar" dedi.

Engelli bireylere seslenen Yüzay, "Onlar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her şeyden önce kendilerine güvensinler. Topluma çıktıklarında kendilerinden utanmasınlar. Şu bu bana bakıyor demesinler; çünkü kimse bakmıyor. Sadece farklı gördükleri için dikkat ediyorlar. Ama gerçekten insan hayatı yaşamayı severse zaten toplumda çevresinde kim bakıyorsa hiç umurunda bile olmuyor. O toplum içinde başı dik bir şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.

"Aileler engelli çocuklara yardımcı olsun"

Emine Yüzay'ın babası Satılmış Yüzay da, doğuştan engelli kızını okutmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Büyüdükten sonra okutmak istedik. İstanbul dışında okuması gerektiğini söylediler. Biz de bizden ayrı yapamayacağını düşünerek, kabul etmedik. Nitekim evde öğrenmeye başladı. Biz de destek olduk. Dışarıdan kurslara katılarak okulları birincilikle bitirdi. Sonradan da üniversiteye yazıldı. Şu anda üçüncü üniversiteyi okuyoruz. Aileler engelli çocuklara yardımcı olsunlar, destek olsunlar, küsmesin çocuklar. Ellerinden gelen gayreti göstersinler, okusunlar, bir şeyler yapmaya çalışsınlar" dedi. - İSTANBUL

Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi
Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli, Üniversite, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı
Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi         
13:56
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 14:14:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolları olmayan kadın 3 üniversite bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei