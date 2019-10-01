Kollarının arasında olmak istiyorum!

Ceren, Cenk ile ilgili düşüncelerinde hastalık boyutuna gelmiştir. Sürekli olarak Cenk'i düşünmesi sağlıklı hareket etmesini engelliyordur. İçindekileri tekrar Cenk'e açmak için onu odasında beklemektedir. Odaya giren Cenk karşısında Ceren'i görünce sinirlenir. Ceren ise, bebeğini de kullanarak ona duygu sömürüsü yapar. Bu sömürü Cenk'e işlemez. Cemre ile ilgili aşk dolu sözcüklerle Ceren'i kendisinden uzaklaştırmaya çalışır. Ceren daha da öfkelenir ve gözü yaşlı bir şekilde odayı terk ederek Nedim'le kaldıkları odaya gider. İlk kez Nedim ile dertleşir.



