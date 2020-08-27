Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı - Son Dakika

Kollarının çeşitli yerleri kesik adamın kurtarılması için polis canını hiçe saydı

ANKARA - Başkent Keçiören'de bir aracın içerisinde kollarının çeşitli yerleri kesilmiş olarak bulunan adam polis ekiplerinin özverili çalışması ve sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Polis aynı zamanda arazide eğimli duran aracın devrilmemesi için otomobilin alt kısmına geçip destek yaparak bulunan adamın kurtarılması için canını da hiçe saydı.

Ankara Keçiören ilçesinde bulunan Yükseltepe Mahallesi, Çorum Caddesi üzerinde bir aracın içinde kollarının çeşitli yerlerinden kesilmiş halde bir adam bulundu. 06 BB 9417 plakalı aracın içindeki adamı yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Durum polise bildirildi, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol eden polis çok defasında adamın nabzına baktı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, polis ve basın mensupları adamı bulunduğu yerden çıkararak ambulansa koydu. Polis aynı zamanda arazide eğimli duran aracın devrilmemesi için otomobilin alt kısmına geçip destek yaparak adamın kurtarılması için canını da hiçe saydı. Kimliği tespit edilmeyen adamın Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Adamın bileklerini kendisinin mi kestiği ya da başka birileri tarafından mı kesildiği Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıkacak. Diğer taraftan araç içinde kırık cam parçalarının olduğu bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca aracın yola yakın bir arazide olması dikkat çekti.