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Kolluk Gözetim Komisyonu Denetim ve Değerlendirme Faaliyetlerinde iki yıl geride kaldı - Son Dakika

Kolluk Gözetim Komisyonu Denetim ve Değerlendirme Faaliyetlerinde iki yıl geride kaldı

21.09.2021 11:19
Kolluk Gözetim Komisyonu Denetim ve Değerlendirme Faaliyetlerinde iki yıl geride kaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin iş ve işlemlerinin değerlendirildiği Kolluk Gözetim Komisyonu'na bugüne dek 82 bin 208 başvuru yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin iş ve işlemlerinin değerlendirildiği Kolluk Gözetim Komisyonu'na bugüne dek 82 bin 208 başvuru yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı; Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin iş ve işlemlerinin değerlendirildiği Kolluk Gözetim Komisyonu'na bugüne dek 82 bin 208 başvurunun yapıldığını açıkladı. Açıklamada, 53 bin 265 dosyada isimleri geçen personel hakkındaki idari işler tamamlandığı, 28 bin 943 dosyada ise isimleri yer alan personel hakkındaki soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Başvurular için 1007 kolluk ihbar bürosu oluşturuldu

Vatandaşların komisyona daha rahat başvuru yapabilmesi için bin 7 kolluk ihbar bürosunun oluşturulduğunun bilgisinin verildiği açıklamada, "Bakanlığımız kolluk şikayet sisteminin daha etkili ve hızlı şekilde işlemesi, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili başvuruların bir merkezde kayıt altına alınabilmesi için 20 Eylül 2019 tarihinde Kolluk Gözetim Komisyonu kurulmuştu. Vatandaşların komisyona daha rahat başvuru yapabilmesi için de bin 7 kolluk ihbar bürosu oluşturuldu. Oluşturulan bu bürolara Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personeli hakkında geçen yıl 42 bin 501, bu yıl 39 bin 707 olmak üzere toplam 82 bin 208 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 53 bin 265 dosyada isimleri geçen personel hakkındaki idari işler tamamlanarak; 39 bin 614 personel hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca, 43 bin 893 personel hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapıldı, muhtelif araştırma, ön inceleme ve disiplin cezası kararları verildi. 28 bin 943 dosyada isimleri yer alan personel hakkındaki soruşturma işlemleri ise halen devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kusuru tespit edilen personele yaptırım uygulanıyor

Komisyona iletilen ihbarlarda mesleğe yakışmayan davranışlar ve buna benzer olumsuzlukların şikayete en çok konu olan durumlar arasında yer aldığının aktarıldığı açıklamada, "Komisyona iletilen ihbar ve şikayetlerde kolluk personelinin görevi ihmali, görevi kötüye kullanması, mesleğe yakışmayan davranışta bulunması, personelin hitap ve davranışlarındaki olumsuzluklar ile hakaret iddiaları en çok yapılan başvuru konuları arasında yer alıyor. Komisyon, öldürme suçu iddiasıyla yapılan 12 başvuruda, 31 personel hakkında işlem yaparken suçu sabit görülen 1 personele disiplin cezası verildi. Kasten yaralama suçu iddiasıyla yapılan 692 başvuruda, bin 200 personel hakkında işlem yapıldı. Buna ilişkin, suçu sabit görülen 162 personele disiplin cezası verildi. Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması suçu iddiasıyla yapılan 272 başvuruda, 763 personel hakkında işlem yapılırken suçu sabit görülen 39 personele disiplin cezası uygulandı. Darp suçu iddiasıyla yapılan 778 başvuruda ise bin 770 personel hakkında işlem yapıldı. Bunlardan suçu sabit görülen 130 personele disiplin cezası verildi. Kötü muamele suçu iddiasıyla yapılan 656 başvuruda, 1.453 personel hakkında işlem yapıldı ve bunlardan suçu sabit görülen 104 personele disiplin cezası verildi. Kolluk Gözetim Komisyonuna işkence suçu iddiasıyla ilgili başvurular da yapılıyor. Komisyona bu yönde 29 başvuru gerçekleşti. Yapılan araştırmalar sonucunda işlem yapılan 88 personel hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı görüldü" denildi.

Hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimlerinde, başvuruların kısa sürede çözülme kavuşturulması ön sıralarda

Açıklamada, komisyona bugüne dek 2 bin 721 memnuniyet bildiriminin ulaştığının ifade edilerek, "Kolluk personelinin hizmetlerine yönelik memnuniyet bildirimlerinde ise en çok; başvuruların kısa sürede çözülme kavuşturulması, personelin vatandaşa ilgisi, hırsızlık olaylarının aydınlatılıp çalınan eşyaların bulunması, yolda kalan sürücülere yapılan yardımlar ile trafik kazalarında ekiplerin özverili çalışmalarına dair konular yer aldı. Merkezi Kayıt Sisteminin, "Memnuniyet Bildirimleri Modülünün" hizmete alındığı 27.11.2020 tarihinden bugüne kadar kolluk personeli hakkında toplam 2 bin 721 memnuniyet bildirimi komisyona ulaştı. Türkiye genelinde kolluk personeli hakkında en çok ihbar ve şikayet İstanbul, İzmir ve Antalya'dan, en az ihbar ve şikayet ise Yozgat, Bayburt ve Uşak illerinden yapıldı. En çok memnuniyet bildirimi Ankara, İstanbul ve Eskişehir'den, en az memnuniyet bildirimi ise Rize, Şırnak ve Uşak illerinden geldi. Kolluk personeli hakkında komisyona yapılan başvuruların en fazla 21-30 yaş aralığındaki vatandaşlardan geldiği görüldü. Başvuruların yüzde 79'u erkeklerden yüzde 21'i ise kadınlardan. Eğitim bakımından en fazla başvuru üniversite mezunlarından geldi" ifadeleri kullandı.

Komisyonun, Bakan Yardımcısı başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Üniversitelerin ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dallarından bir öğretim üyesi ile Baro başkanı seçilme yeterliğine sahip bir serbest avukattan oluştuğunun bilgisi verildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kolluk Gözetim Komisyonu Denetim ve Değerlendirme Faaliyetlerinde iki yıl geride kaldı - Son Dakika


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