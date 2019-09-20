Kolluk Gözetim Komisyonunun ilk toplantısı yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonunun ilk toplantısını yapıldı.



İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında Bakanlıktaki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kolluk Gözetim Komisyonu üyeleri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Avni Çakır, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Prof. Dr. Mahmut Koca, avukat İsmail Gazel katıldı.



Toplantıda üyelerce komisyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca komisyona yapılacak başvurular için başvuru formuyla tutanakların hazırlanması ve valilik, kaymakamlık ile kolluk birimlerinde 'Kolluk Şikayet Büroları'nın oluşturulması konusu görüşüldü.



Komisyon ayda en az bir defa toplanacak



Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve vatandaşların kolluk hizmetleriyle ilgili öneri, istek ve şikayetlerini iletebilmesi amacıyla kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu, bağımsız görev yapacak, kararlarında hiçbir organ, makam veya kişi, emir ve talimat veremeyecek.



Kolluk görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra kolluk şikayet sisteminin işleyişine dair ilkeleri belirleyecek komisyon, kolluk görevlileri hakkında gerektiğinde yetkili merciler tarafından haklarında disiplin soruşturması yapılmasını isteyebilecek, valilik ve kaymakamlıklarda kolluk şikayet büroları oluşturulacak.



Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanarak çalışmalarına başlayan komisyon, ayda en az bir defa toplanacak. - ANKARA