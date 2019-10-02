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Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

44 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Devrim Bulvarı'nda yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yayaların trafikte öncelik gördüğünü söyledi.

Yayaların da sorumluluklarını bilmesi gerektiğini anlatan Çorumluoğlu, "Elinde cep telefonu, evinin salonunda yürür gibi yaya geçidinde yürümesini de doğru bulmuyorum. Evet, hak yayanındır ama yayanın da tek başına geçmektense, bir arkadaşı ile beraber geçmesi önemlidir. Çünkü bu alanda herkesin şikayeti, trafik akışının tıkanması oluyor. Eğer biz daha hızlı geçsek, trafik akışını daha az işgal etmiş oluruz." dedi.

Uygulama sırasında görevlilerce araç sürücüleri ve yayalara bilgilendirme yapılarak, konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Yaya Geçidi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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