Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için Düzce, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Kocaeli ve Bolu'da yaya geçidi noktalarında kolluk personeli nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Sakarya'da, Kudüs Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit ile öğrenciler katıldı.



Öğrencilerle yaya geçidinden geçen Nayir, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin karşılıklı saygıdan oluştuğunu aktararak "Trafik polisi olmayan, trafik işaret olmayan yerlerde yayanın önceliği var. Eğer bir yaya yolu ortaya koymuşsak yayalar orada öncelikli olarak geçecekler." dedi.

Nayir, bu konuda çocuklara güvendiklerini vurgulayarak çocukların bu işi kavraması halinde ailelerin de öğreneceğine işaret etti.

Başkan Yüce de yayanın varlığının ve kimliğinin araçlardan önce geldiğini aktararak direksiyona oturan herkesin önce yayalara imkan tanımalarını istedi.

Düzce

Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında, Düzce'de Vali Zülkif Dağlı, jandarma ve emniyet personeliyle Azmimilli İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu. Öğrencilerle yaya geçidinden geçen protokol üyeleri, sürücüleri de yaya geçidinde durmaları konularında uyardı.

Vali Dağlı, yaya güvenliğine önem verdiklerini ve bu kapsamda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Son çalışmanın da tüm Türkiye'de uygulandığını ifade eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Yayalara öncelik vereceğiz, bugün de yaya geçidinde nöbet tutuyoruz. 48 ekibimizle 107 noktada, 560'ın üzerinde personelimizle öğrencilerimiz de bizimle birlikte, bu çalışmayı yapıyoruz. Sürücülerimizden mutlaka yaya geçidinde dursunlar, yayalara öncelik versinler, yayalar geçtikten sonra sakin bir şekilde seyirlerine devam etsinler."

Gümüşova ilçesinde de Kaymakam Mehmet Fatih Yakınoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Bekir Daşdan, ilçe merkezinde oluşturulan noktada nöbet tuttu.

Uygulama, yayalara yol vermeyen sürücülerin uyarılması ve proje bilgilendirmesiyle devam etti.

Zonguldak



Zonguldak'ta, "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde Vali Erdoğan Bektaş, jandarma ve emniyet personeli ile öğrenciler Valilik önünde bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu.

Öğrencilerle yaya geçidinden geçen protokol üyeleri, yaya geçidinde durmaları konularında uyardıkları sürücülere uyarı kartı dağıttı.



Vali Bektaş, yaya önceliğine dikkati çekmek için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.



Çalışmanın ülke genelinde yapıldığını hatırlatan Bektaş, "Bu çalışmalar çok etkili oluyor. İnsanımız farkındalık oluştuğunda yayasına saygılı, haklarını biliyor ve uyuyor. Bu bakımdan sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Bugün de denedik, gördük. Biz yola indiğimizde ilave bir uyarı olmadan trafik durdu, yaya olarak karşıya geçebildik. Yayaların da görevleri var." ifadelerini kullandı.



Kocaeli

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla İzmit'te Yaya Geçidi Nöbeti'ne katıldı. Alemdar Kavşağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Aksoy'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Osman Aslan ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilerle yaya geçidinden geçen Aksoy, Yürüyüş Yolu'nda kurulan trafik standındaki görevlilerden bilgi alıp, çocuklara trafik eğitim seti dağıttı. Vali Aksoy, İçişleri Bakanlığının, 2019'un "Yaya öncelikli yıl" ilan edilmesinin ardından birçok etkinlik gerçekleştirildiğini söyleyerek bütün ilçelerde emniyet ve jandarma teşkilatının bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Aksoy, trafikte sürücülerin yayalara saygı göstermesi büyük önem taşıdığını vurgulayarak "2019'da bir önceki yıla kıyasladığımızda yaralamalı trafik kazalarında yüzde 17'lik bir düşüş söz konusu. Bütün arzumuz trafik kazalarını en aza indirmektir." diye konuştu.

Polis ve jandarma personelinin tamamına trafik cezası kesme yetkisi verildiğine işaret eden Aksoy, bundan dolayı vatandaşları trafikte kural ihlali yapmamaları konusunda uyardı.



Kentteki tüm yaya geçitlerinde polis ve jandarma ekipleri ile trafik gönüllülerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Bolu

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit, jandarma ve emniyet personeliyle Kent Meydanı'nda bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu. Protokol üyeleri, polis, jandarma, zabıta ve öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, sürücülerin yayalara yol vermesi takip edildi. Daha sonra Vali Ümit ve Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından sürücülere karanfil verildi, çikolata ikram edildi. Vali Ümit, durdurulan araç sürücülerine ve araçların içerisinde bulunan vatandaşlara günün anlam ve önemini anlatarak, sürücülerden yayalara yol vermelerini istedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler valilik binası girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük

Karabük'te, Vali Fuat Gürel, jandarma ve emniyet personeli ile öğrenciler Postane Kavşağı'nda bulunan yaya geçidinde nöbet tuttu. Öğrencilerle yaya geçidinden geçen protokol üyeleri, sürücüleri yaya geçidinde durmaları konusunda uyardı.

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafik ışıkları ve polisin olmadığı yaya geçitlerinde yayanın önceliğinin kanun maddesi haline getirildiğini hatırlattı. 6 Şubat'tan bu yana yapılan denetimlerde Postane Kavşağı'nda 32 sürücü ve 5 yayaya ceza kesildiğini söyleyen Gürel, "Kent genelinde 81 yaya geçidinde 212 personelimizle aynı anda denetimler yapılıyor." dedi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile çok sayıda vatandaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.