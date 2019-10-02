Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Malatya'nın Darende, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde, kolluk personeli nöbet tuttu.

Malatya'nın Darende, Kale, Doğanşehir ve Hekimhan ilçelerinde, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla ilçe genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücülerle yayalar bilgilendirildi.

Darende Kaymakam Vekili Okan Daştan, kampanya kapsamında ilçe merkezinden geçen D-300 kara yolunda öğrencilerle, sürücülere broşür dağıttı.

Kaymakam Daştan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdiklerini söyledi.

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybettiğini belirten Daştan, kaybedilen insanlar düşünüldüğünde konunun ne kadar önemli olduğunun daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Daştan, Belediye Başkanı İsa Özkan ve diğer yetkililer öğrencilerle yaya geçidinden karşıya geçti.

Etkinliğe İlçe Emniyet Amiri Mustafa Denizhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kale

Kale ilçesinde de kamu kurum ve kuruluşları hizmet binası önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Malatya- Elazığ D-300 kara yolu Mahmutdursun Mahallesi mevkisinde bulunan yaya geçidindeki etkinlikte, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle yolun karşısına geçti ve araç şoförlerine broşür dağıttı.

Etkinliğe İlçe Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mahir Özden, İlçe Emniyet Amir Vekili Nazım Bayer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Doğanşehir

Doğanşehir ilçesinde de yaya önceliği etkinlikler gerçekleştirildi.

Okulların önündeki yaya geçitlerinde düzenlenen etkinliklerde sürücüler öğrenciler ve polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği noktasında uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Güven, farkınladık oluşturmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini ifade etti.

Hekimhan

Hekimhan ilçesinde de yaya önceliği etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya İlkokulu önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Daha sonra Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir ve protokol yaya önceliğinin farkındalığını anlatmak için ilçede uygulamalar yaptı.

Program yaya geçitlerinde önceliğin, yayalara ait olduğuna anlatan broşürlerin dağıtımıyla sona erdi.

Programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, İlçe Müftüsü Ali Meşe, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.