Son Dakika Haberleri: Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu
Son Dakika Güncel Haber

Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

1 saat önce

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kolluk personeli nöbet tuttu.

Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu, System.String[]

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kolluk personeli nöbet tuttu.

İlçede trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla kent genelinde polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla yapılan denetimlerde sürücüler ile yayalar bilgilendirildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, yaptığı açılamada, kampanyanın amacının yayaların sağlığını korumak ve sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla uygulamanın hayata geçtiğini anımsatan Pınar, "Ülke dışında uzun zamandır uygulanan bu kuralı ülkemize de kabul ettirmemiz lazım. Trafik kazalarını azaltalım, yayalara ve engelli vatandaşlarımıza öncelik sağlayalım."

Daha sonra Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar ve İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan ile Afşinbey Caddesi'nde yaya geçidini kullanan vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Kahramanmaraş, Jandarma, Polis, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı
Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 19:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]