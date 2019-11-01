Son Dakika Haberleri: Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti
Son Dakika Dünya Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti

6 saat önce

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Vekili İrfan Saral ile görüşerek, asılsız çıkan bomba ihbarının ardından DİTİB'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekilini ziyaret etti, System.String[]

Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Vekili İrfan Saral ile görüşerek, asılsız çıkan bomba ihbarının ardından DİTİB'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Dün asılsız bomba ihbarı yapılan DİTİB Genel Merkezi'ni ziyaret eden Erciyes, DİTİB Genel Başkan Vekili İrfan Saral'a geçmiş olsun dileklerini ileterek olayı kınadı. Erciyes, DİTİB Merkez Cami'ne 9 Temmuz'da da asılsız bomba ihbarında bulunulduğunu hatırlatarak, "İki olayda da Köln polisinin hızlı bir şekilde müdahale etmesinden memnuniyet duyuyorum. Bu tarz olaylar, toplumun huzurunu bozuyor. Toplumda huzur ve güvenin tesis edilebilmesi için sorumluların bulunularak cezalandırılması gerekiyor. Hangi şekilde olursa olsun ibadet yerlerini hedef alan saldırıların kabul edilemez. Bu saldırıların üzerine kararlılıkla gidilmesi ve toplumun her kesiminin bu olaylara kuvvetli tepki vermesi gerekiyor. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Cuma namazı öncesi gerçekleşen ziyaretin ardından Cuma namazı için Merkez Cami'ne geçildi.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:32 Kaynak: DHA
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