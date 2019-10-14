Köln Başkonsolosu Erciyes:

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Terör örgütlerine karşı mücadele etme kararlılığımız tamdır" dedi.



Almanya'nın Köln kentinde bulunan Başkonsolosluk binasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Alman ve Türk basınını bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenleyen Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Meşru güvenlik kaygılarımızı ele almak ve DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek amacıyla güvenli bir bölge oluşturulması konusunda ABD'yle görüşmelerimiz sonuçsuz kalmıştır. Tüm temaslarımızda, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkımızı gerektiğinde kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi vurguladık. Türkiye'nin sınırlarının yanı başındaki teröristlerin varlığına tahammül etmesinin beklenmemesi gerektiğini yineledik" şeklinde konuştu.



Erciyes, Barış Pınarı Harekatı'nın BM Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı temelinde yürütüldüğünü söyledi. Erciyes, "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine veya Suriye'de tercih ettikleri başka yerlere uluslararası hukuka uygun olarak ve ilgili BM kurumlarının koordinasyonunda güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabaları desteklemeyi hedeflemektedir" dedi.



"AB ülkelerinde beklediğimiz desteği alamadık"



DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele veren tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Erciyes, DEAŞ tutuklularının durumunun büyük önem arz ettiğini belirtti. Suriye sınırındaki PYD/ YPG tünelleri vasıtasıyla Türkiye topraklarına patlayıcı ve mühimmat kaçırıldığını ve bunların PKK terör örgütüne teslim edildiğini belirten Erciyes, PYD/YPG'nin elinde tuttuğu bazı DEAŞ militanlarını Türkiye'ye geçmeleri ve buralarda terör eylemi yapmaları karşılığında serbest bıraktığına yönelik kanıtların olduğunu söyledi. Erciyes, "Türkiye'nin Kürtlere bir askeri operasyon gerçekleştirdiği yönünde yanlış bir hava yaratılmaya çalışılıyor. DEAŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa PYD/YPG de Kürtleri temsil etmemektedir" dedi.



Suriye'de hem siyasi çözümün bulunması ve hem de sahada güvenliğin sağlanabilmesi için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyen Erciyes, Alman gazetecilerin AB'nin tutumunu nasıl buldukları konusundaki sorularına, "Maalesef bugüne kadar AB ülkelerinde beklediğimiz desteği alamadık. Barış Pınarı Operasyonu karşısında AB'nin gösterdiği tepkiyi üzüntüyle karşılıyoruz. Suriye meselesinin çözümü ve mültecilerin karşılaştığı insani sorunların çözümü için uluslararası toplum birlikte hareket etmeli" yanıtını verdi. - KÖLN