Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş, yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adını okurken gözyaşlarına hakim olamadı


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle Köln Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Anma etkinliği yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe korunarak yapıldı.


"Virüs gibi devletimizin içerisine yerleştiklerini görmüş olduk"


Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in konuşması ile başlayan etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Erciyes yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize yönelik oluşturduğu büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bugünün tabiriyle bir virüs gibi devletimizin içerisine yerleştiklerini görmüş olduk" şeklinde konuştu.


Erciyes, "FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır" dedi. Yabancı muhattapları ile yaptıkları temaslara değinen Erciyes, "Yabancı muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğunu vurgulamaktayız" diye konuştu. Erciyes, "Yurt dışında sürdürdüğümüz yoğun çabaların somut neticeleri alınmaya başlanmıştır. Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir" dedi.


"Almanya'nın yanımızda durmasını talep ediyoruz"


Alman makamlarına birçok iade dosyasının talebini ilettiklerine değinen Erciyes, "Dostumuz ve müttefikimiz olarak terör ve suç örgütü olan FETÖ'yle bu mücadelemizde Almanya'nın da yanımızda durmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Ben bu vesileyle bunu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.


Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de konuşma yaptığı etkinlikte ayrıca, Milli İradenin Yükselişi adlı fotoğraf sergisi de açıldı. - KÖLN

Erciyes, Köln, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika

Son Dakika

23:45 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
23:45
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:04:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]