Köln'de 17 yaşındaki kanser hastası genç kız için kampanya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köln'de 17 yaşındaki kanser hastası genç kız için kampanya - Son Dakika

Köln'de 17 yaşındaki kanser hastası genç kız için kampanya

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde kan kanseri hastası 17 yaşındaki bir Türk gencine uygun kök hücre bağışçısı bulmak amacıyla kampanya düzenlendi.

Köln'de 17 yaşındaki kanser hastası genç kız için kampanya, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde kan kanseri hastası 17 yaşındaki bir Türk gencine uygun kök hücre bağışçısı bulmak amacıyla kampanya düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası yanak mukozası alma yöntemiyle düzenlenen kök hücre bağışı kampanyasına yaklaşık 400 kişi katıldı.

Moschee Forum Direktörü Murat Şahinarslan, DİTİB Remagen Camisi cemaatinden bir ailenin kızı olan hasta için daha önce iki kez kampanya düzenlendiğini ancak sonuç alınamayınca bugün yeni bir kampanya yaptıklarını söyledi.

Şahinarslan, "Çeşitli kültürel faaliyetlerimizin yanı sıra, insanlara fayda getirecek, insanlara hizmet edecek, insanları hayatta tutacak organizasyonları devam ettirmek istiyoruz. Bugün yaklaşık 400 kişiden örnekler alıp, hastalarımıza bir ümit olmak istiyoruz." dedi.

Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade eden Şahinarslan, 17-55 yaşları arasında kronik hastalığı bulunmayan ve en az 50 kilogram ağırlığın üzerindeki herkesin bağışçı olabileceğini belirtti.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen de kampanyaya destek olarak, doku tipi örneği verdi.

Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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